National Grid Aktie

13,00 EUR -0,10 EUR -0,76 %
STU
12,15 CHF +0,06 CHF +0,52 %
BRX
Marktkap. 65,27 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Barclays Capital

National Grid Overweight

19:26 Uhr
National Grid Overweight
National Grid plc
National Grid plc
13,00 EUR -0,10 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1210 Pence belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Overweight

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,10 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

19:26 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 National Grid Neutral UBS AG
mehr Analysen

