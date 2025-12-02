National Grid Aktie
Marktkap. 65,27 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1210 Pence belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,10 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|19:26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|19:26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|19:26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG