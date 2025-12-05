DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Vortagesentwicklung anknüpfen. Der deutsche Leitindex DAX hatte seine Sitzung 0,79 Prozent fester bei 23.882,03 Punkten beendet.

Der TecDAX verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er bereits freundlich gestartet war. Sein Schlussstand: 3.584,88 Punkte (+0,80 Prozent). Im DAX zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Vorbörslich leigt der deutsche Leitindex im Plus, damit würde es der DAX knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Noch ist die Marke von 24.000 Punkten nicht in direkter Reichweite. Doch: "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Für die Börsenwoche deutet sich ein moderates Plus an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen dürfte am Freitag zunächst nur wenig Bewegung zu sehen sein. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 0,49 Prozent fester bei 5.722,40 Einheiten geschlossen. Mit einer Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Der Markt warte auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche. Bis dahin werde sich nicht mehr viel tun. Fondsmanager seien ohnehin nur noch darauf bedacht, ihre gute Perfomance ins kommende Jahr zu retten, dies dürfte die Risikobereitschaft weiter senken, heißt es. Am Berichtstag dürfte der Markt verstärkt auf neue Inflationsdaten aus den USA achten, konkret den Preisindex der Konsumausgaben (PCE-Deflator). Allerdings sind die Preisdaten wegen des Shutdowns veraltet, sie stammen aus dem September. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten den Handel am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Der Dow Jones schloss bei 47.850,94 Punkten um 0,07 Prozent tiefer. Bereits zum Start hatte er nur marginal hinzugewonnen und war auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie gependelt.

Der NASDAQ Composite ging bei 23.505,14 Zählern um 0,22 Prozent höher aus der Sitzung. Er hatte zunächst mit moderaten Aufschlägen eröffnet, seine anfänglichen Gewinne dann jedoch schnell wieder reduziert und schwankte anschließend mit wechselnden Vorzeichen um die Nulllinie. Nach dem Anstieg auf das höchste Niveau seit drei Wochen fehlte den US-Börsen am Donnerstag die Kraft für weitere Gewinne. Nachdem sich zuletzt die Erwartung gefestigt hatte, dass die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr die Zinsen senken dürfte, blieben neue Impulse aus. "In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", erklärten die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe laut dpa-AFX. Ihren Angaben zufolge rechnen inzwischen wieder rund 90 Prozent der Experten mit einer Zinssenkung in der kommenden Woche. Jüngste Wirtschaftsdaten privater Institute hätten diese Erwartung nicht erschüttert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken