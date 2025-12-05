DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,20 -0,3%Gold4.224 +0,4%
DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
aktualisiert 05.12.25 08:44 Uhr

aktualisiert 05.12.25 08:44 Uhr

BP: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak. SCHOTT Pharma:Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück. Swiss Re-Aktie nimmt sich für 2026 etwas mehr Gewinn vor. Netflix vorn im Bieterkampf um Warner Bros.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Vortagesentwicklung anknüpfen.

Der deutsche Leitindex DAX hatte seine Sitzung 0,79 Prozent fester bei 23.882,03 Punkten beendet.
Der TecDAX verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er bereits freundlich gestartet war. Sein Schlussstand: 3.584,88 Punkte (+0,80 Prozent).

Im DAX zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Vorbörslich leigt der deutsche Leitindex im Plus, damit würde es der DAX knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer.

Noch ist die Marke von 24.000 Punkten nicht in direkter Reichweite. Doch: "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Für die Börsenwoche deutet sich ein moderates Plus an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
AirbusHPESwiss RESCHOTT PharmaNetflixEuroÖlpreise

