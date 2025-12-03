Medienbericht

Sorgen mit Blick auf die Nachfrage nach KI-Produkten haben am Mittwoch die Aktien des Software-Konzerns Microsoft belastet.

Die Papiere fallen im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,86 Prozent auf 480,90 US-Dollar. Zuvor hatte das auf die Techbranche spezialisierte News-Portal "The Information" berichtet, dass Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat.

Mehrere Abteilungen bei Microsoft hätten die Quoten für die Umsatzsteigerung bestimmter KI-Produkte durch Vertriebsmitarbeiter gesenkt, nachdem viele von ihnen ihre Ziele im alten Geschäftsjahr verfehlt hätten, hieß es unter Berufung auf zwei Vertriebsmitarbeiter der Azure-Cloud-Abteilung.

Mit dem aktuellen Kursrutsch wackelt der jüngste Erholungsversuch der Microsoft-Aktien wieder. Die Kursverluste seit dem Zwischenhoch Ende Oktober summieren sich wieder auf rund 13 Prozent. So standen die Kurse der gesamten KI-Branche zuletzt eher unter Druck, da sich Bedenken wegen der teils hohen Bewertungen der Unternehmen breit gemacht hatten. In den vergangenen Tagen hatten sich die Kurse aber ein Stück weit gefangen.

Microsoft liegt mit einem Börsenwert von knapp unter 3,6 Billionen Dollar auf dem vierten Platz unter den sogenannten "Magnificent 7" hinter NVIDIA, Apple und Alphabet.

