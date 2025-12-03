DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +4,0%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1642 +0,1%Öl62,73 +0,5%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor US-Konjunkturdaten

Darum legt der Euro zum US-Dollar weiter zu

03.12.25 08:00 Uhr
Darum geht es für den Euro zum US-Dollar weiter nach oben | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel weiter gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2257 CNY 0,0061 CNY 0,07%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8792 GBP -0,0008 GBP -0,09%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0617 HKD 0,0101 HKD 0,11%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
181,2225 JPY 0,0525 JPY 0,03%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1642 USD 0,0017 USD 0,15%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8589 EUR -0,0013 EUR -0,15%
Charts|News

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1645 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1614 Dollar festgesetzt.

Die Aufmerksamkeit gilt aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wohl vor allem den US-Konjunkturdaten. Beim ADP-Report zum Arbeitsmarkt werde erwartet, dass er ein nur schwaches Beschäftigungswachstum signalisiere. Beim ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister werde von einem Wert oberhalb der Wachstumsschwelle ausgegangen.

Per saldo dürften die US-Daten das Szenario untermauern, dass die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende eher schwach ausfalle, heißt es bei der Helaba im Morgenkommentar. Allerdings sei der Inflationsdruck in den USA noch erhöht. Dies sorge bei der US-Notenbank Fed mit Blick auf mögliche Zinssenkungen für Unbehagen, mahnte die Helaba. Eine ausgemachte Sache sei eine Zinssenkung in diesem Monat damit wohl noch nicht.

/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nomad_Soul / Shutterstock.com, karuka / Shutterstock.com