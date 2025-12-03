DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.682 +1,4%Euro1,1639 +0,1%Öl62,37 ±-0,0%Gold4.222 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona? Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey

03.12.25 03:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.380,7250 CHF 1.019,8532 CHF 1,39%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.681,6706 EUR 1.102,1890 EUR 1,40%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
70.097,4014 GBP 984,7878 GBP 1,42%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.440.640,8393 JPY 202.762,8241 JPY 1,42%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.738,7269 USD 1.368,5116 USD 1,50%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,36%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,41%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,41%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,07%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,44%
Charts|News

Ist Jack Dorsey mehr als der bekannte Twitter- und Block-Mitgründer? Eine neue Analyse bringt den Tech-Visionär mit dem mysteriösen Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto in Verbindung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch