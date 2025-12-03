Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
Tesla macht einen wichtigen Schritt Richtung Robotaxi-Zukunft: Der E-Autobauer hat in Arizona eine zentrale Genehmigung für einen Ride-Hailing-Dienst erhalten.
Werte in diesem Artikel
• Tesla erhält zentrale Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona
• Ausbau des Robotaxi-Dienstes in Austin und Phoenix geplant
• Waymo und Baidu bleiben bei autonomen Fahrdiensten voraus
Genehmigung in Arizona - Was Tesla jetzt darf
Tesla rückt seinen Robotaxi-Plänen einen wichtigen Schritt näher: In Arizona hat der Elektroautobauer nun eine offizielle Genehmigung als "Transportation Network Company" (TNC) erhalten, wie das Arizona Department of Transportation bestätigte. Der Antrag ging am 13. November ein und wurde bereits am 17. November bewilligt, berichtet Reuters.
Mit der neuen Lizenz kann Tesla grundsätzlich einen kommerziellen Ride-Hailing-Dienst starten - ähnlich wie Uber. Wie Reuters berichtet, umfasst die Genehmigung jedoch noch keinen fahrerlosen Betrieb, für den zusätzliche Freigaben notwendig wären. CNBC zufolge bereitet Tesla diesen Schritt bereits vor: In Phoenix laufen Anträge für autonome Fahrzeugtests, sowohl mit als auch ohne Sicherheitsfahrer.
Robotaxi-Ambitionen: Pilotprogramme und Zeitplan
Tesla treibt seine Pläne für einen autonomen Fahrdienst an mehreren Standorten voran. In Austin testet das Unternehmen seit Juni einen Robotaxi-Dienst, bei dem Sicherheitsfahrer und Remote-Operatoren an Bord sind, wie CNBC berichtet. Ergänzend dazu läuft in der Bay Area ein klassischer Ride-Hailing-Dienst mit menschlichen Fahrern, was auch Reuters bestätigt.
In Austin soll der nächste Schritt bereits Ende 2025 erfolgen: Dann möchte Tesla die Sicherheitsfahrer vollständig aus den Fahrzeugen entfernen. Perspektivisch plant das Unternehmen, bis Ende 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Betrieb in Phoenix und weiteren US-Städten aufzubauen.
Komplett reibungslos verläuft der Weg dorthin jedoch bislang nicht. Aus Daten der US- Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA geht hervor, dass es im Rahmen des Pilotprogramms in Texas bislang mindestens sieben gemeldete Unfälle gab. Elon Musk zeigte sich laut CNBC dennoch optimistisch und sprach davon, Tesla stehe "an der Schwelle" zur autonomen Sicherheit - auch wenn er frühere Ankündigungen inzwischen etwas relativierte.
Starke Konkurrenz und Marktumfeld
Während Tesla seine Robotaxi-Pläne ausbaut, bleibt der Abstand zu den führenden Wettbewerbern deutlich. Laut CNBC sind insbesondere Waymo - und das vor allem in China verfügbare Baidus Apollo Go - derzeit weit voraus. Waymo betreibt in Phoenix bereits einen etablierten Robotaxi-Dienst mit mindestens 400 autonomen Fahrzeugen und hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen fahrerlose Fahrten absolviert. Auch Baidu zieht das Tempo an: Apollo Go kam allein im dritten Quartal 2025 auf 3,1 Millionen vollständig fahrerlose Fahrten, was einem beeindruckenden jährlichen Wachstum von 212 Prozent entspricht.
Reuters zufolge erlebt die gesamte Robotaxi-Branche nach Jahren voller Rückschläge, hoher Kosten und regulatorischer Hürden wieder einen spürbaren Aufschwung - getragen von den großen Playern wie Waymo und zunehmend auch Tesla.
Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Baidu.com News
Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, kovop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen