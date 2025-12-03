Robotaxi-Start

Tesla macht einen wichtigen Schritt Richtung Robotaxi-Zukunft: Der E-Autobauer hat in Arizona eine zentrale Genehmigung für einen Ride-Hailing-Dienst erhalten.

Genehmigung in Arizona - Was Tesla jetzt darf

Tesla rückt seinen Robotaxi-Plänen einen wichtigen Schritt näher: In Arizona hat der Elektroautobauer nun eine offizielle Genehmigung als "Transportation Network Company" (TNC) erhalten, wie das Arizona Department of Transportation bestätigte. Der Antrag ging am 13. November ein und wurde bereits am 17. November bewilligt, berichtet Reuters.

Mit der neuen Lizenz kann Tesla grundsätzlich einen kommerziellen Ride-Hailing-Dienst starten - ähnlich wie Uber. Wie Reuters berichtet, umfasst die Genehmigung jedoch noch keinen fahrerlosen Betrieb, für den zusätzliche Freigaben notwendig wären. CNBC zufolge bereitet Tesla diesen Schritt bereits vor: In Phoenix laufen Anträge für autonome Fahrzeugtests, sowohl mit als auch ohne Sicherheitsfahrer.

Robotaxi-Ambitionen: Pilotprogramme und Zeitplan

Tesla treibt seine Pläne für einen autonomen Fahrdienst an mehreren Standorten voran. In Austin testet das Unternehmen seit Juni einen Robotaxi-Dienst, bei dem Sicherheitsfahrer und Remote-Operatoren an Bord sind, wie CNBC berichtet. Ergänzend dazu läuft in der Bay Area ein klassischer Ride-Hailing-Dienst mit menschlichen Fahrern, was auch Reuters bestätigt.

In Austin soll der nächste Schritt bereits Ende 2025 erfolgen: Dann möchte Tesla die Sicherheitsfahrer vollständig aus den Fahrzeugen entfernen. Perspektivisch plant das Unternehmen, bis Ende 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Betrieb in Phoenix und weiteren US-Städten aufzubauen.

Komplett reibungslos verläuft der Weg dorthin jedoch bislang nicht. Aus Daten der US- Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA geht hervor, dass es im Rahmen des Pilotprogramms in Texas bislang mindestens sieben gemeldete Unfälle gab. Elon Musk zeigte sich laut CNBC dennoch optimistisch und sprach davon, Tesla stehe "an der Schwelle" zur autonomen Sicherheit - auch wenn er frühere Ankündigungen inzwischen etwas relativierte.

Starke Konkurrenz und Marktumfeld

Während Tesla seine Robotaxi-Pläne ausbaut, bleibt der Abstand zu den führenden Wettbewerbern deutlich. Laut CNBC sind insbesondere Waymo - und das vor allem in China verfügbare Baidus Apollo Go - derzeit weit voraus. Waymo betreibt in Phoenix bereits einen etablierten Robotaxi-Dienst mit mindestens 400 autonomen Fahrzeugen und hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen fahrerlose Fahrten absolviert. Auch Baidu zieht das Tempo an: Apollo Go kam allein im dritten Quartal 2025 auf 3,1 Millionen vollständig fahrerlose Fahrten, was einem beeindruckenden jährlichen Wachstum von 212 Prozent entspricht.

Reuters zufolge erlebt die gesamte Robotaxi-Branche nach Jahren voller Rückschläge, hoher Kosten und regulatorischer Hürden wieder einen spürbaren Aufschwung - getragen von den großen Playern wie Waymo und zunehmend auch Tesla.