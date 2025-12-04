DAX23.870 +0,7%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,5%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,86 +0,2%Gold4.201 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
"Nüchtern und besorgt"

2025: ifo-Geschäftsklima besserte sich kaum

04.12.25 10:35 Uhr
ifo-Geschäftsklima: Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich kaum verbessert | finanzen.net

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahresverlauf 2025 laut dem ifo-Geschäftsklima kaum verbessert.

"Die Unternehmen blicken nüchtern und besorgt auf die wirtschaftliche Entwicklung", sagte der Umfragenleiter des Münchener Instituts, Klaus Wohlrabe. Im November war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte gefallen - damit liegt der Index derzeit nur knapp 2,8 Punkte über dem Wert von Januar.

Wer­bung

Die Geschäftslage verschlechterte sich zudem geringfügig (minus 0,4 Punkte), nur die Erwartungen der Unternehmen legten etwas stärker zu (plus 5,9 Punkte). "Wir sehen eine nur von den Erwartungen getriebene Stabilisierung des Geschäftsklimas, und die Euphorie vom Jahresstart ist schon wieder verblasst", sagte Wohlrabe. Zwar habe sich die Stimmung in der Industrie seit Januar spürbar verbessert, blieb aber in fast allen Branchen im negativen Bereich. "Insgesamt zeigt sich über alle Wirtschaftsbereiche hinweg, dass man nicht von einer Erholung sprechen kann", so Wohlrabe.

Die Stimmung im Handel erholte sich demnach etwas, blieb aber zum Jahresende auf sehr niedrigem Niveau. Im Bau gab es dagegen über das Jahr hinweg eine Aufwärtstendenz, wobei die Branche aus einem tiefen Tal kam.

Erst am Dienstag hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen Bericht veröffentlicht, wonach für dieses Jahr einen Rückgang der Produktion um zwei Prozent erwartet wird. BDI-Präsident Peter Leibinger sprach in Bezug darauf von einem "freien Fall" des Wirtschaftsstandorts Deutschland und der "tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik".

/nkl/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: ifo