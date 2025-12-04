DAX23.860 +0,7%Est505.714 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.199 -0,1%
Eurozone: Umsätze im Einzelhandel stagnieren

04.12.25 11:17 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben im Oktober stagniert. Im Vergleich zum Vormonat veränderten sie sich nicht, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im September waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Oktober in der Eurozone um 1,5 Prozent. Hier war ein Plus von 1,3 Prozent erwartet worden./jsl/jha/