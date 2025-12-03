DAX23.713 ±0,0%Est505.699 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.397 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
Nach fulminanter Rally

thyssenkrupp-Aktie wieder auf Talfahrt: JPMorgan senkt Kursziel

03.12.25 15:53 Uhr
thyssenkrupp-Aktie tiefrot: Kurszielsenkung durch JPMorgan

Die thyssenkrupp-Aktie konnte ihren Wert in diesem Jahr bereits vervielfachen. Zuletzt schwankten die Papiere jedoch deutlich.

• thyssenkrupp-Aktie auf Achterbahnfahrt
• Starke Jahresperformance
• Analystenmeinungen gehen auseinander

thyssenkrupp-Aktie knickt ein

Die thyssenkrupp-Aktie erlebt derzeit eine Berg- und Talfahrt. Am Montag hatten die Papiere im XETRA-Handel spürbar nachgegeben. Daraufhin folgte am Dienstag eine kräftige Erholung. Zur Wochenmitte kommt es wieder zu deutlichen Verlusten: Zeitweise verlieren die Anteilsscheine 8,04 Prozent auf 8,96 Euro. In diesem Jahr erlebte die thyssenkrupp-Aktie dennoch eine fulminante Rally. So verteuerten sich die Anteilsscheine des Stahlkonzerns seit Jahresbeginn um mehr als 200 Prozent.

JPMorgan senkt Kursziel

Am Mittwoch hat JPMorgan ihr Kursziel für thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ die US-Großbank auf "Neutral". Wie dpa-AFX Analyser berichtet, setzt Analyst Dominic O'Kane in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Unternehmen wie voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. In seinem Ausblick auf 2026 schrieb er, dass der neue Stahl-Protektionismus der EU für eine deutliche Gewinnerholung sorgen werde.

Jefferies behält Einstufung und Kursziel bei

Am Dienstag hatte Jefferies seine Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" und das Kursziel bei 11 Euro belassen. Die Analysten um Cole Hathorn schrieben in einem Branchenausblick, dass die Stahlhersteller in der EU im kommenden Jahr von politischen Maßnahmen, die Billigimporte eindämmen sollen, der Förderung der heimischen Produktion als auch Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren dürften, berichtet dpa-AFX Analyser. Eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung hänge nach der Erholungsrally in diesem Jahr allerdings von steigenden operativen Ergebniserwartungen ab. Analyst Tommaso Castello, der für thyssenkrupp zuständig ist, bevorzuge im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox.

Analysten uneinig

Von den sieben Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten ein 12-Monats-Kursziel für thyssenkrupp abgegeben haben, raten zwei Analysten zum Kauf, während vier ein "Hold"-Rating abgegeben haben und ein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,60 Euro, mit einer Höchstprognose von 13,80 Euro und einer Tiefstprognose von 7,70 Euro. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 8,76 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 9,746 Euro (Stand: 02.12.2025).

Redaktion finanzen.net

