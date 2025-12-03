DAX23.738 +0,1%Est505.701 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.887 +1,7%Euro1,1663 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.227 +0,5%
Scout24 plant weiteren Aktienrückkauf - Laufendes Programm endet früher

03.12.25 14:53 Uhr
Scout24
86,50 EUR -0,25 EUR -0,29%
BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 weitet seine Aktienrückkäufe mit einem neuen Programm aus. Dazu werde das Ende des laufenden Rückkaufprogramms auf den 23. Januar 2026 vorgezogen und ein neues Programm über bis zu 500 Millionen Euro aufgelegt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Der neue Rückkauf solle in den kommenden Wochen beginnen und spätestens im zweiten Quartal 2028 enden. Weitere Details will Scout24 veröffentlichen, bevor das neue Programm startet./stw/jha/

Nachrichten zu Scout24

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:41Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

