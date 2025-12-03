DAX23.720 ±0,0%Est505.697 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.348 -0,3%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,93 +0,9%Gold4.214 +0,2%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
DAX stabil -- Wall Street startet tiefer -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Infineon, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
DAX aktuell

Erholung nicht Nachhaltig: DAX gibt am Nachmittag Gewinne wieder ab

03.12.25 15:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX büßt Gewinne ein | finanzen.net

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, begibt sich der DAX am Mittwoch erneut auf eine Berg- und Talfahrt.

DAX 40
23.712,8 PKT 2,0 PKT 0,01%
Der DAX war mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 23.788,82 Zähler in den Mittwoch gestartet und verweilte im Anschluss zunächst weitgehend in der Gewinnzone. Am Nachmittag dreht die Stimmung indes - das Börsenbarometer verliert leicht.

Schwache US-Konjunkturdaten zur Kapazitätsauslastung in den USA (75,9 Prozent im November, statt erwartete 77,2 Prozent) lassen auch die Wall Street schwächer starten.

Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem DAX. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rally bleibt wohl aus

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer DAX-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt"

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

