Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein

03.12.25 14:17 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der DAX lag am frühen Mittwochnachmittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.780 Zählern. Damit weitete der Leitindex die Gewinne vom Vortag zwar noch etwas aus, setzt aber die jüngste Hängepartie unterhalb von 24.000 Zählern fort.

Marktbeobachter hegen zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. "Seit fast sieben Monaten hängt der Dax in einer Handelsspanne von knapp acht Prozent fest", konstatiert Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Anleger hätten zuletzt überwiegend zwischen den Branchen umgeschichtet. Für einen Ausbruch des Marktes nach oben brauche es aber "massiv frisches Kapital". Das würde es dem Dax ermöglichen, "endlich aus dieser Spanne zwischen grob 23.000 und 24.800 Punkten herauszukommen", so der Experte.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,3 Prozent im Minus bei 29.442 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um ein halbes Prozent zu. Für den New Yorker Handel deuten sich leichte Kursgewinne an.

Geschockt zeigten sich die Anleger mit Blick auf HUGO BOSS. Die Aktien brachen um fast 11 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit April. Die Modekette hatte am Vorabend mitgeteilt, dass 2026 der Umsatz und der operative Gewinn wohl sinken werden, erst 2027 sei Besserung in Sicht.

Airbus (Airbus SE) hat am Morgen das Ziel für die in diesem Jahr auszuliefernden Flugzeuge gesenkt. Der zuletzt stark unter Druck geratene Aktienkurs erholte sich gleichwohl um 3,8 Prozent. Angesichts der jüngsten technischen Probleme mit Software und Rumpfteilen sei die Rücknahme des Lieferziels keine Überraschung, hieß es im Handel.

Starke Wachstumsziele des US-Chipherstellers Marvell zogen auch hierzulande Käufe von Aktien der Halbleiterbranche nach sich. Infineon stiegen um 2,9 Prozent. Aktien von Ausrüstern der Branche wie Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) waren mit 4,2 respektive 7 Prozent noch stärker gesucht.

Ansonsten bewegten vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So stiegen Eon (EON SE)-Aktien um 2,6 Prozent, nachdem Morgan Stanley sie auf "Overweight" erhöht hat. Bayer legten nach der Kurs-Rally vom Vortag leicht zu, gestützt von einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley.

Merck KGaA (Merck) profitierten mit plus 2,4 Prozent von einer Empfehlung durch die Investmentbank Exane BNP. Eine Abstufung der Salzgitter-Aktie (Salzgitter) durch JPMorgan drückte den Kurs um 2,5 Prozent nach unten./bek/jha/

