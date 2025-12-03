DAX23.738 +0,1%Est505.701 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.887 +1,7%Euro1,1663 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.227 +0,5%
MÄRKTE USA/Wall Street von Zinssenkungshoffnungen gestützt

03.12.25 14:50 Uhr
DOW JONES--Die Wall Street dürfte die Kursaufschläge vom Dienstag an diesem Mittwoch noch ein wenig ausbauen, wenn auch mit nachlassender Dynamik. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die Risikoneigung ist wieder gestiegen, was Händler auch an der Erholung von Bitcoin und anderen risikoreichen Anlagen festmachen. Allein die Kryptowährung hat in den vergangenen 24 Stunden um 7,4 Prozent zugelegt. Konjunkturdaten dürften die Risikoneigung allerdings auf die Probe gestellt werden. Denn zuletzt hatten schwächere Daten die Hoffnung auf eine Zinssenkung für den 10. Dezember wieder aufleben lassen.

Wer­bung

Kein Störfeuer kommt hier vom Arbeitsmarkt, der ein klares Signal der Schwäche aussendet. Statt eines prognostizierten Stellenaufbaus offenbart der ADP-Arbeitsmarktbericht einen Stellenabbau im November. Im frühen Handelsverlauf wird dann mit dem ISM-Index einer der letzten wichtigen Datensätze vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank veröffentlicht. Die darin enthaltene Arbeitsmarktkomponente liefert das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes.

Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Leitzinsreduzierung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein. Die Renditen am Rentenmarkt geben überwiegend nach, da die Erwartungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank zunehmen. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen aktuell 4 Basispunkte weniger ab und rentieren mit 4,05 Prozent.

Die Zinsspekulationen setzen auch dem Dollar zu: Der Dollarindex büßt 0,5 Prozent ein und fällt auf den tiefsten Stand seit einem Monat. US-Präsident Donald Trump hat zudem angedeutet, dass er Kevin Hassett zum nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve ernennen könnte. Hassett steht wie Trump für eine lockere Geldpolitik. "Eine Zinssenkung verringerte die Renditedifferenzen zu anderen großen Volkswirtschaften und die Attraktivität des Dollar für Carry-Trades", erläutert Marktstratege Konstantinos Chrysikos von Kudotrade.

Wer­bung

Gold (+0,3%) profitiert nur leicht von den Zinssenkungsfantasien, die Ölpreise ziehen dagegen deutlicher um rund 1,2 Prozent an. Die Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Westliche Sanktionen gegen die russische Erdölbranche haben damit Bestand. Zudem machen Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf Öldepots in Russland die Runde.

Im Einzelhandelssektor haben Macy's (vorbörslich -6,1%) und Dollar Tree (+1,9%) Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Macy's dürften nach starken Geschäftszahlen und einem verbesserten Ausblick vor dem Hintergrund der jüngsten Kursaufschläge Gewinne eingestrichen werden. Auch Dollar Tree überzeugt im dritten Quartal. American Eagle ziehen nach einem angehobenen Ausblick im Sektor um 13,1 Prozent an.

Marvell Technology übernimmt das Startup Celestial AI in einer 3,25 Milliarden Dollar schweren Transaktion und wartet mit robusten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf. Die Aktie verteuert sich um 9,7 Prozent.

Wer­bung

Crowdstrike verbuchte höhere Quartalsverluste, der Kurs sinkt um 1,1 Prozent. GitLab brechen nach einem Schwenk in die Verlustzone um 10,7 Prozent ein. Leslies will 80 bis 90 Ladengeschäfte schließen, der Kurs saust 14,8 Prozent südwärts.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1668 +0,4% 1,1624 1,1606 +12,2%

EUR/JPY 181,46 +0,1% 181,20 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9334 -0,0% 0,9335 0,9337 -0,6%

EUR/GBP 0,8771 -0,3% 0,8801 0,8792 +6,3%

USD/JPY 155,51 -0,2% 155,88 155,91 -0,7%

GBP/USD 1,3303 +0,7% 1,3209 1,3200 +5,5%

USD/CNY 7,0719 +0,1% 7,0680 7,0709 -2,0%

USD/CNH 7,0568 -0,1% 7,0668 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6588 +0,3% 0,6567 0,6568 +5,3%

Bitcoin/USD 93.113,85 +1,2% 91.982,90 91.061,10 -8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,43 58,64 +1,3% 0,79 -18,5%

Brent/ICE 63,18 62,45 +1,2% 0,73 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.219,62 4.205,88 +0,3% 13,74 +60,3%

Silber 58,80 58,47 +0,6% 0,34 +102,7%

Platin 1.411,74 1.414,11 -0,2% -2,37 +61,6%

Kupfer 5,30 5,16 +2,7% 0,14 +28,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:50 ET (13:50 GMT)

