DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.312 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,10 -1,7%Gold4.092 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
NASDAQ 100 im Fokus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Plus

21.11.25 17:59 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 entwickelt sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
113,70 EUR -2,00 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
425,60 EUR -31,60 EUR -6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
124,82 EUR -2,16 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
167,60 EUR -0,64 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
34,20 EUR -1,82 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
420,00 EUR -14,50 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
135,00 EUR -5,16 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
585,70 EUR 16,00 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,75 EUR -0,20 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,62 EUR -0,12 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
111,25 EUR -0,35 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
89,80 EUR 5,15 EUR 6,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
147,36 EUR 7,94 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,10 EUR 0,41 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.279,8 PKT 225,5 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent stärker bei 24.224,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,346 Prozent auf 24.137,66 Punkte an der Kurstafel, nach 24.054,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.228,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23.854,03 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,67 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.127,13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 23.142,58 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 20.740,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,80 Prozent auf 133,62 USD), Paccar (+ 5,32 Prozent auf 102,79 USD), Intuit (+ 5,21 Prozent auf 670,68 USD) und Align Technology (+ 4,68 Prozent auf 139,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-3,07 Prozent auf 154,67 USD), CrowdStrike (-2,95 Prozent auf 486,50 USD), Atlassian (-2,73 Prozent auf 140,11 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD) und AppLovin (-2,37 Prozent auf 508,50 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.715.264 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen