Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Plus

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 entwickelt sich heute positiv.

Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent stärker bei 24.224,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,346 Prozent auf 24.137,66 Punkte an der Kurstafel, nach 24.054,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.228,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23.854,03 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,67 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.127,13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 23.142,58 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 20.740,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,80 Prozent auf 133,62 USD), Paccar (+ 5,32 Prozent auf 102,79 USD), Intuit (+ 5,21 Prozent auf 670,68 USD) und Align Technology (+ 4,68 Prozent auf 139,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-3,07 Prozent auf 154,67 USD), CrowdStrike (-2,95 Prozent auf 486,50 USD), Atlassian (-2,73 Prozent auf 140,11 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD) und AppLovin (-2,37 Prozent auf 508,50 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.715.264 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net