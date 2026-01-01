DAX25.281 ±-0,0%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -1,6%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,75 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an
Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Nordzucker befürchtet trotz stabiler Kampagne hohe Verluste

15.01.26 13:12 Uhr

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Zuckerproduzent Nordzucker bezeichnet die Rübenkampagne als stabil, befürchtet für das Geschäftsjahr aber höhere Verluste. Konzernweit seien erneut deutlich überdurchschnittliche Rübenerträge verzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Braunschweig mit. Vorteilhafte Witterungsbedingungen sowie ein überdurchschnittlicher Zuckergehalt steigerten demnach die produzierte Zuckermenge.

Wer­bung

Als Kampagne wird die für Zuckerproduzenten wichtigste Phase des Jahres bezeichnet, in der die Rüben geerntet und in den Fabriken verarbeitet werden. Bis Ende 2025 profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben von günstigen Witterungsverhältnissen, die für eine reibungslose Lagerung und Transport der Rüben sorgten. Zuletzt hätten Glätte und Schnee die Rübenlogistik in Deutschland herausgefordert, hieß es weiter.

Weltmarktpreis auf niedrigstem Stand seit 2021

Die Weltmarktpreise für Zucker sind nach Konzernangaben seit Mai 2025 deutlich auf den niedrigsten Stand seit 2021 gefallen. Aufgrund weiterer schwieriger Marktentwicklungen wie Zöllen und Wechselkursschwankungen rechnet Nordzucker im laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich und mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als erwartet.

Ende September war das Unternehmen von einem negativen Ergebnis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ausgegangen. Da eine deutliche Preiserholung kurzfristig nicht zu erwarten sei, werde auch für 2026/27 mit einem Verlust gerechnet. "Unser Ziel ist es, aus eigener Kraft im Geschäftsjahr 2027/28 wieder profitabel zu werden - auch bei niedrigen Absatzpreisen", sagte Finanzchef Alexander Bott.

Wer­bung

Fast fünf Millionen Tonnen Zuckerrohr in Australien verarbeitet

An 19 europäischen und australischen Standorten beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die deutschen Standorte befinden sich in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Crush, also die Ernte und Verarbeitung von Zuckerrohr in Australien, schloss das Unternehmen nach eigenen Angaben im Dezember erfolgreich ab und verarbeitete dort insgesamt 4,8 Millionen Tonnen Zuckerrohr./bch/DP/jha