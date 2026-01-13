Großauftrag

Daimler Truck und der französische Militärfahrzeughersteller Arquus haben einen Großauftrag der französischen Streitkräfte erhalten.

Er umfasst die Lieferung von 7.000 Militärlastwagen über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie die Unternehmen auf Anfrage bestätigten. Das Beschaffungsprogramm soll demnach die logistischen Kapazitäten und die Einsatzfähigkeit verbessern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den Auftrag des französischen Verteidigungsministeriums berichtet.

Zum Auftragsvolumen schwiegen sich die Unternehmen aus. Der Auftrag wird Insidern zufolge aber auf mehrere Milliarden Euro geschätzt.

Fahrgestell aus Deutschland, Militärtechnik aus Frankreich

Zum Einsatz kommt ein angepasstes Modell Zetros. Dabei handelt es sich um einen schweren, geländegängigen Hauben-Lastwagen. Er wird unter anderem beim Militär und im Katastrophenschutz eingesetzt. Seit 2008 wurden demnach mehr als 15.000 Lkw dieses Typs verkauft. Zuletzt bestellten die Streitkräfte aus Kanada, Litauen und der Ukraine das Modell des Nutzfahrzeugherstellers aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart.

Das Modell für die französischen Streitkräfte basiert auf einem Fahrgestell von Daimler Truck, das von Arquus militärisch ausgerüstet wird. Geliefert werden mehrere Varianten, darunter Truppentransporter, Transportfahrzeuge sowie Varianten mit Kranausrüstung und Seilwinden. Alle Fahrzeuge verfügen über drei Achsen und sind für eine Nutzlast von sechs Tonnen ausgelegt.

Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth am Rhein und Molsheim im Elsass gefertigt. In den französischen Arquus-Werken in Limoges, Garchizy und Saint-Nazaire wird die Militärtechnologie eingebaut. Außerdem sollen dort die geschützten Kabinen montiert werden. Arquus kümmert sich auch um die Betreuung und Wartung der Fahrzeuge. Die Franzosen sind aus dem Militärfahrzeuggeschäft von Renault hervorgegangen und gehören seit 2024 zur John Cockerill Group.

Unternehmen betonen europäische Zusammenarbeit

Beide Unternehmen betonten die Bedeutung des Auftrags für die europäische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und für den Ausbau industrieller Kapazitäten in Frankreich. Die Partnerschaft basiert nach Ansicht von Daniel Zittel, Head of Defence Sales bei Daimler Truck, auf gegenseitigem Vertrauen und Verantwortung: "Gemeinsam mit Arquus zeigen wir, wie französische und deutsche Unternehmen zusammenarbeiten können, um zuverlässige und moderne Lösungen für diejenigen zu liefern, die unsere Sicherheit verteidigen".

Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 40,66 Euro.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/VERSAILLES (dpa-AFX)