KI-Fokus

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für NVIDIA angepasst.

Werte in diesem Artikel

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von NVIDIA beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung.

Wer­bung Wer­bung

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 1,36 Prozent auf 185,63 US-Dollar.

/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)