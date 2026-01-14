NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf
Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für NVIDIA angepasst.
Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von NVIDIA beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 1,36 Prozent auf 185,63 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
