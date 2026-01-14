DAX25.283 ±-0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,17 -1,9%Gold4.620 -0,2%
KI-Fokus

NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf

15.01.26 11:49 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA im Plus: RBC startet Abdeckung mit "Outperform"-Rating | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für NVIDIA angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
160,10 EUR 3,22 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von NVIDIA beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 1,36 Prozent auf 185,63 US-Dollar.

/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

