Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 performte am Mittwoch positiv.

Zum Handelsende gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent auf 25.236,94 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,599 Prozent auf 25.168,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.018,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.077,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.309,15 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.358,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23.525,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20.922,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 586,37 USD), Marvell Technology (+ 5,14 Prozent auf 87,72 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,01 Prozent auf 23,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,93 Prozent auf 214,24 USD) und Dollar Tree (+ 3,87 Prozent auf 109,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-13,03 Prozent auf 251,97 USD), Workday (-7,85 Prozent auf 215,34 USD), Intuit (-2,92 Prozent auf 629,13 USD), Zoom Communications (-2,21 Prozent auf 84,43 USD) und CrowdStrike (-2,11 Prozent auf 501,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.496.936 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net