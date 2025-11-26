DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin77.869 +3,1%Euro1,1596 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025 Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Index-Bewegung

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

26.11.25 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich | finanzen.net

Der NASDAQ 100 performte am Mittwoch positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
186,68 EUR 8,40 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
504,00 EUR 35,90 EUR 7,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
437,55 EUR 0,15 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
94,63 EUR 3,51 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
556,40 EUR -11,00 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,35 EUR 0,30 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
22,12 EUR 0,23 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
77,11 EUR 5,11 EUR 7,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR 1,92 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
155,00 EUR 6,80 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
20,23 EUR 0,50 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
185,42 EUR -18,03 EUR -8,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
75,23 EUR -1,28 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
217,15 EUR -25,40 EUR -10,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.236,9 PKT 218,6 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent auf 25.236,94 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,599 Prozent auf 25.168,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.018,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.077,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.309,15 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.358,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23.525,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20.922,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 586,37 USD), Marvell Technology (+ 5,14 Prozent auf 87,72 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,01 Prozent auf 23,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,93 Prozent auf 214,24 USD) und Dollar Tree (+ 3,87 Prozent auf 109,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-13,03 Prozent auf 251,97 USD), Workday (-7,85 Prozent auf 215,34 USD), Intuit (-2,92 Prozent auf 629,13 USD), Zoom Communications (-2,21 Prozent auf 84,43 USD) und CrowdStrike (-2,11 Prozent auf 501,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.496.936 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen