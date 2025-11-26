DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- Lufthansa im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen Erholungskurs auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX präsentiert sich vorbörslich zeitweise mit moderaten Gewinnen.

Der TecDAX verabschiedete sich am Dienstag 1,1 Prozent fester bei 3.496,96 Zählern aus der Sitzung. Gestützt von der fortgesetzten Stabilisierung an der Wall Street dürfte der DAX am Mittwoch weiter auf Erholungskurs bleiben. Damit hätte der DAX die Chance, wieder über die einfache 200-Tage-Linie zu steigen - eine zentrale charttechnische Marke, die in der vergangenen Woche erstmals seit April unterschritten worden war. Die Aussicht auf ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine verleiht den Kursen zusätzlichen Schwung. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Märkte hätten sich dabei bemerkenswert schnell wieder in eine optimistische Richtung bewegt. Auf der Plattform Polymarket werde die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands noch in diesem Jahr auf lediglich 16 Prozent beziffert, während die Chance auf eine Einigung bis Ende 2026 bei 56 Prozent liege. Polymarket ist eine Website, auf der Nutzer mit Kryptowährungen auf zukünftige Ereignisse wetten können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen notierten am Dientag fester. Der EURO STOXX 50 startete kaum verändert. Im Verlauf prägten nach einigen Richtungswechseln grüne Vorzeichen das Bild, sodass er 0,82 Prozent höher bei 5.573,91 Punkten in den Feierabend ging. An den Märkten wächst erneut die Hoffnung, dass die US-Notenbank im Dezember doch noch einmal an der Zinsschraube dreht. Gleichzeitig blicken viele Anleger skeptisch auf die laufenden Gespräche über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zwar optimistisch, doch belastbare Fortschritte fehlen. Rüstungsaktien - im Krieg stark gefragt - bleiben daher vorerst ein Thema. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Dienstag aufwärts. Der Dow Jones hatte den Handelstag minimal fester gestartet und baute seinen Gewinn im Anschluss kräftig aus. Letztlich ging er 1,43 Prozent höher bei 47.112,14 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite konnte nach einem negativen Start im weiteren Handelsverlauf ins Plus drehen und verzeichnete zur Schlussglocke einen kräftigen Zuwachs von 0,67 Prozent bei 23.025,59 Zählern. Deutlich sinkende Erdölpreise stützten am Dienstag die Wall Street. Grund waren Medienberichte, wonach die Ukraine einem von den USA ausgearbeiteten Friedensabkommen zugestimmt habe. Zudem erhielt die Zinssenkungshoffnung neue Nahrung. Die Erwartung einer Zinssenkung am 10. Dezember sind wieder stark auf aktuell rund 83 Prozent geklettert, nachdem sich einige US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten. Allerdings sprechen auch die Daten des Tages mehrheitlich für Zinssenkungen. Berichtet wurden nun Einzelhandelsumsätze für September, die knapp unter der Erwartung blieben. Zugleich wurden Erzeugerpreise berichtet, ebenfalls für September, deren Jahreskernrate einen Tick unter der Prognose lag. Zudem hat die Privatwirtschaft laut ADP-Daten in den vier Wochen zum 8. November wöchentlich 13.500 Stellen abgebaut. Ganz entscheidend für die Zinsspekulationen ist die stark abgeschwächte Verbraucherstimmung, denn die Daten stammen aus dem November und verfehlten klar die Marktprognosen. "Die Erzeugerpreise entsprachen den Erwartungen und helfen, das Argument für eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember zu rechtfertigen. Denn klar ist, dass die Inflation unter Kontrolle ist", erläuterte Marktstratege Clark Bellin von Bellwether Wealth. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken