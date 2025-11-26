DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.625 +0,1%Euro1,1597 +0,2%Öl62,69 +0,1%Gold4.156 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- Lufthansa im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz
Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Heute im Fokus

DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- Lufthansa im Fokus

aktualisiert 26.11.25 07:15 Uhr

HP plant massiven Stellenabbau. Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen Erholungskurs auch zur Wochenmitte fortsetzen.

Der DAX präsentiert sich vorbörslich zeitweise mit moderaten Gewinnen.
Der TecDAX verabschiedete sich am Dienstag 1,1 Prozent fester bei 3.496,96 Zählern aus der Sitzung.

Gestützt von der fortgesetzten Stabilisierung an der Wall Street dürfte der DAX am Mittwoch weiter auf Erholungskurs bleiben. Damit hätte der DAX die Chance, wieder über die einfache 200-Tage-Linie zu steigen - eine zentrale charttechnische Marke, die in der vergangenen Woche erstmals seit April unterschritten worden war.

Die Aussicht auf ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine verleiht den Kursen zusätzlichen Schwung. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Märkte hätten sich dabei bemerkenswert schnell wieder in eine optimistische Richtung bewegt. Auf der Plattform Polymarket werde die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands noch in diesem Jahr auf lediglich 16 Prozent beziffert, während die Chance auf eine Einigung bis Ende 2026 bei 56 Prozent liege. Polymarket ist eine Website, auf der Nutzer mit Kryptowährungen auf zukünftige Ereignisse wetten können.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

HP-Aktie tiefrot: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt
HPAppleTeslaPalantirGoogle / NVIDIADroneShieldRheinmetall

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

25.11.25Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
24.11.25DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
21.11.25DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
20.11.25DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
19.11.25Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten