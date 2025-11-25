DAX23.197 -0,2%Est505.522 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,80 -0,9%Gold4.128 -0,2%
Schwarzes Gold tiefer

Ölpreise fallen etwas - Ukraine-Friedensbemühungen bleiben im Fokus

25.11.25 08:28 Uhr
Ölpreise geraten unter Druck: Krieg und Überangebot bremsen Rally | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Dienstag zunächst etwas unter Druck gestanden.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
62,80 USD -0,57 USD -0,90%
News
Ölpreis (WTI)
58,46 USD -0,38 USD -0,65%
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 34 Cent auf 62,38 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember sank um 38 Cent auf 58,54 Dollar.

Im Fokus bleiben die jüngsten Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sollte der Krieg enden, könnten die Sanktionen gegen Russlands Ölwirtschaft aufgehoben werden und wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen. Allerdings bleiben Fortschritte mühsam, auch wenn US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll ist, dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte derweil, dass der 28-Punkte-Plan reduziert worden sei. "Es gibt noch Arbeit für uns alle zu tun - das ist sehr herausfordernd -, um ein endgültiges Dokument zu erstellen. Und wir müssen alles mit Würde tun."

Alles in allem blieb der Ölpreis in seiner jüngsten Spanne. Die träge Wirtschaftsentwicklung Chinas und die Erwartung eines Überangebots auf dem Weltmarkt stehen schon länger deutlich anziehenden Preisen im Weg.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: huyangshu / Shutterstock.com, Zepedrocoelho / Shutterstock.com

