Um 18 Uhr live: Kryptowährungen im ETF-Portfolio - Wie viel und warum?

Krypto einfach gemacht

Krypto im Depot verändert mehr, als viele denken - selbst bei kleinen Quoten. Finde heute Abend ab 18 Uhr heraus, wie digitale Assets dein ETF-Portfolio spürbar ausbalancieren können.

Im Krypto-Webinar heute Abend ab 18 Uhr geht es um die Frage, wie Kryptowährungen sinnvoll in ein klassisches ETF-Portfolio eingebunden werden können. Während Aktien, Anleihen und Gold als etablierte Bausteine gelten, haben digitale Assets in den vergangenen Jahren eine eigene Rolle entwickelt - oft mit überraschend starken Effekten, selbst bei kleinen Beimischungen.

Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet eine Asset-Allocation-Studie. Sie zeigt im Webinar für Krypto-Neulinge und -Profis, welche Gewichtungen historisch den größten Mehrwert geliefert haben, wie sich die Risiko-Rendite-Profile verändern und welche Faktoren entscheiden, ob Krypto das Portfolio stabilisiert oder volatilisiert. Dabei wird auch beleuchtet, warum Bitcoin und Co. in Marktphasen mit traditionellen Anlagen oft eine andere Dynamik entwickeln - und welche Chancen daraus entstehen.

Zudem wird im Webinar heute Abend ab 18 Uhr erklärt, wie sich Kryptowährungen praktisch in ETF-Strategien integrieren lassen: von risikoarmen Einstiegsquoten über Rebalancing-Ansätze bis hin zu strukturierten Entscheidungsmodellen. So entsteht ein klarer Überblick, wie digitale Assets das eigene Depot sinnvoll ergänzen können, ohne die Grundstruktur zu gefährden.

Dein Experte im Webinar

Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zu Bitwise war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.