Zahlen vorgelegt

Aroundtown-Aktie: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt

26.11.25 07:18 Uhr
Aroundtown-Aktie: Trotz Immobilienverkäufen stabile Einnahmen und hoher Gewinn - Jahresziele bestätigt | finanzen.net

Aroundtown sieht sich nach drei Quartalen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen.

In den ersten neun Monaten konnte der Gewerbeimmobilien-Spezialist seine Nettomieteinnahmen trotz des Verkaufs von Immobilien auf 886 Millionen Euro in etwa stabil halten. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Mietwachstum von 3,1 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich profitierte Aroundtown insbesondere von Bewertungseffekten, die bereits aus dem ersten Halbjahr stammen: Dadurch schwoll der Gewinn auch für die ersten neun Monaten auf gut 882 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte Aroundtown noch wegen Wertberichtigungen im Immobilienportfolio einen Verlust von 154 Millionen Euro erzielt.

Für das Gesamtjahr kalkuliert das Management jedoch weiterhin mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) auf 280 Millionen bis 310 Millionen Euro. Nach drei Quartalen ist hier ein Wert von 221 Millionen Euro erreicht, nach 236 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

/tav/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

