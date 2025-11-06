DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +1,5%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.541 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1564 +0,1%Öl 64,03 +0,5%Gold 4.114 +2,9%
Aroundtown SA Aktie

3,14 EUR +0,03 EUR +1,09 %
STU
3,14 EUR +0,03 EUR +1,03 %
GVIE
Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

19:56 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aroundtown SA
3,14 EUR 0,03 EUR 1,09%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Finanzprofil des Immobilienunternehmens verbessere sich weiter, erwähnte Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie in einer Nachbetrachtung einer Roadshow./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,14 €		 Abst. Kursziel*:
27,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

