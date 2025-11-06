Aroundtown SA Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Finanzprofil des Immobilienunternehmens verbessere sich weiter, erwähnte Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie in einer Nachbetrachtung einer Roadshow./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
