MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,26 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.430,660 Aroundtown SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 3,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.311,03 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,11 Prozent.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,57 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
