Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Aroundtown SA Aktie

2,75 EUR +0,01 EUR +0,51 %
STU
2,73 EUR -0,01 EUR -0,22 %
GVIE
Marktkap. 3,12 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

13:16 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown SA
2,75 EUR 0,01 EUR 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

