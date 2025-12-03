Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,12 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
3,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,73 €
|Abst. Kursziel*:
17,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
