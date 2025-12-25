MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aroundtown SA-Aktie letztlich bei 2,14 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 4.666,356 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.151,19 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 23.12.2025 auf 2,60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,51 Prozent angezogen.
Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 2,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
