DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.289 -0,2%Euro1,1781 ±0,0%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aroundtown SA-Performance im Blick

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen

25.12.25 10:00 Uhr
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,61 EUR -0,03 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aroundtown SA-Aktie letztlich bei 2,14 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 4.666,356 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.151,19 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 23.12.2025 auf 2,60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,51 Prozent angezogen.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 2,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
04.12.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
27.11.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
27.11.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Aroundtown SA NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
27.08.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
28.05.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.03.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen