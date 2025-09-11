NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.571 Punkte

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Auch am Donnerstag sind im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. Auch Aroundtown zeigten sich nur wenig bewegt. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend die Platzierung einer Anleihe und das Angebot eines Rückkaufs älterer Anleihen mitgeteilt hatte, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

