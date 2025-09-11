DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.964 -2,7%Euro1,1664 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.749 +0,4%
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.571 Punkte

25.09.25 22:22 Uhr
DOW JONES--Auch am Donnerstag sind im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. Auch Aroundtown zeigten sich nur wenig bewegt. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend die Platzierung einer Anleihe und das Angebot eines Rückkaufs älterer Anleihen mitgeteilt hatte, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.571 23.535 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
09.09.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
