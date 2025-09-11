NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.571 Punkte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Auch am Donnerstag sind im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. Auch Aroundtown zeigten sich nur wenig bewegt. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend die Platzierung einer Anleihe und das Angebot eines Rückkaufs älterer Anleihen mitgeteilt hatte, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.571 23.535 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|09.09.2025
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
