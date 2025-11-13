DAX24.322 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
DAX aktuell

US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite

13.11.25 11:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - Shutdown-Ende lässt DAX weitgehend kalt | finanzen.net

Der DAX zeigt sich im Donnerstagshandel etwas schwächer. Das Ende des partiellen US-Regierungsstillstands ist offenbar schon in die Kurse eingepreist.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.321,9 PKT -59,6 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Donnerstagshandel um minimale 0,06 Prozent schwächer bei 24.367,70 Punkten und tendiert auch weiterhin leicht auf negativem Terrain.
Sein Rekord von Anfang Oktober bleibt damit jedoch weiterhin in Sichtweite.

Wer­bung

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Shutdown beendet

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Der US-Leitindex Dow Jones schaffte am Vorabend einen neuen Rekordstand nach über dreieinhalb Prozent Erholung vom Zwischentief. Der DAX schloss sich im Wochenverlauf ähnlich stark an.

Wer­bung

Kommt jetzt die Jahresendrally beim DAX?

Sollte der DAX heute oder in den kommenden Tagen auf nachhaltige neue Rekorde ausbrechen, würde sich die Jahresendrally mit neuen Kaufsignalen erst richtig entfalten, sagte ein Marktanalyst. Die Chancen dafür seien gut, einerseits wegen der steigenden Gewinnschätzungen aufgrund der günstig verlaufenden Berichtssaison und zum anderen wegen der Anzeichen eines moderaten Konjunkturaufschwungs im kommenden Jahr. Das Ende des Shutdown in den USA sei dagegen an den globalen Märkten weitgehend eingepreist: "Die Musik spielt derzeit an den europäischen Märkten", so ein Händler. Die Relativ Stärke habe klar Richtung Europa gedreht, und zuletzt auch wieder Richtung DAX.

Bilanzflut

Am Donnerstag legen eine Reihe von Unternehmen ihre Zahlen vor. Aus dem DAX sind es die Deutsche Telekom, Merck und Siemens. Dazu kommen zig Unternehmen aus dem MDAX und SDAX.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

11:08US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
11:04DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
11:03DAX Prognose für Donnerstag, 13.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
11:00Zögerlicher Auftakt an den Börsen – Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff
11:00Zögerlicher Auftakt an den Börsen – Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff
10:55Ende nächsten Jahres will Emirates 110 Airbus A380 in der Luft haben
10:50Siemens feiert Rekordgewinn - Stellenabbau geht weiter
10:03ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Viele Quartalszahlen
mehr