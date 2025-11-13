DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.212 +0,4%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
US-Shutdown beendet: Asiens Märkte uneinig -- Siemens will 30 Prozent Healthineers-Aktien Aktionären übertragen -- NEL, VW, Talanx, PVA TePla im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Formycon-Aktie: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust
aktualisiert 13.11.25 07:14 Uhr

Cavendish Hydrogen mit Umsatzknick und größerem Verlust. Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'. Cisco wird nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zog zur Wochenmitte kräftig an.

Der DAX war bereits mit einem beachtlichen Plus gestartet und kletterte anschließend noch kräftiger nach oben. Schlussendlich ging er 1,22 Prozent stärker bei 24.381,46 Punkten in den Feierabend.
Auch der TecDAX baute seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Verlauf deutlich aus und schoss 1,7 Prozent höher bei 3.575,94 Zählern.

Der DAX hat am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs beschleunigt. "Es scheint, als hätte die Jahresendrally nun ihren Startschuss erhalten", kommentierte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. "Neue Kaufinitiativen greifen, und der DAX nimmt Kurs auf die entscheidende 24.500-Punkte-Marke." Bei einem Ausbruch über dieses Niveau wäre aus technischer Sicht Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis rund 24.800 Punkte, so der Experte. Das Anfang Oktober erreichte Rekordhoch im DAX steht bei 24.771 Punkten.

Im Fokus der Anleger stand weiterhin das erwartete Ende des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Erholung an den Märkten gestützt hatte. Am Mittwochabend deutscher Zeit befasst sich das US-Repräsentantenhaus mit dem Übergangshaushalt, der bis Ende Januar gelten soll. Wann genau über das Budget abgestimmt wird, ist jedoch offen - die Entscheidung könnte sich bis Donnerstag hinziehen. Danach ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten erforderlich.

Neben der gestiegenen Zuversicht über ein baldiges Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) sorgte laut Bouhmidi vor allem der zunehmende Mut institutioneller Händler für Rückenwind.

In der Berichtssaison hierzulande richteten sich die Blicke zur Wochenmitte abermals auf DAX-Konzerne. Quartalsbilanzen honorierten die Anleger mit teils sehr hohen Kursaufschlägen.

Siemens-Aktie: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln
