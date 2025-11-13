10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX nähert sich wieder Rekord

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,28 Prozent an auf 24.450,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Verlauf mit freundlicher Tendenz

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zwischenzeitlich um 0,43 Prozent auf 51.281,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben um 0,70 Prozent zu auf 4.028,01 Zähler.

Wer­bung Wer­bung

Unterdessen geht es auch in Hongkong mittlerweile leicht nach oben: Dort gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,19 Prozent auf 26.974,68 Einheiten.

3. Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA hat am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorgelegt. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Deutsche Telekom-Aktie: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt und eine Rekordausschüttung angekündigt. Zur Nachricht

5. Disney, Ballard Power und Virgin Galactic präsentieren Zahlen für das abgelaufene Quartal

In den USA richtet sich heute die Aufmerksamkeit auf die kommenden Bilanzen von Walt Disney, Ballard Power und Virgin Galactic. Was Analysten erwarten

6. Merck-Aktie: Wachstum trotz starkem Währungsdruck über Erwartungen

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat im dritten Quartal trotz einer hohen Belastung durch negative Währungseffekte Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet gesteigert. Zur Nachricht

7. Siemens-Aktie: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln

Siemens will sein Wachstum nach dem Ausstieg aus der Medizintechnik beschleunigen und das Digitalgeschäft insgesamt verdoppeln. Zur Nachricht

8. Trump unterschreibt Haushalt: Shutdown in den USA beendet

Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise tendieren am Donnerstagmorgen kaum bewegt.

10. Euro stabil

Der Euro hält sich weiterhin stabil bei 1,15852 US-Dollar.