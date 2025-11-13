Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Aktieneinstufung

Die detaillierte Analyse des Siemens-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde.

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 238,10 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,40 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.160 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 29,2 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:47 / GMT





