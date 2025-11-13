Erholung von Heidelberger Druck-Aktie nimmt Fahrt auf
Die Erholung der Aktien von Heidelberger Druck ist am Donnerstag mit einem Sprung auf 2,16 Euro rasant weitergegangen.
Werte in diesem Artikel
Mit weiteren 12 Prozent Plus haben die Papiere des Maschinenbauers inzwischen 62 Prozent ihrer Kurskorrektur seit Anfang Oktober wieder aufgeholt - eine Fibonacci-Zahl.
Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwochnachmittag im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten und sein Kursziel von 2,40 Euro bestätigt.
"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde bei Heidelberger Druckmaschinen immer wahrscheinlicher.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Weitere Heidelberger Druckmaschinen News
Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.2025
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.2025
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2021
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10.02.2021
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|13.11.2020
|Heidelberger Druckmaschinen Halten
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10.11.2020
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.05.2022
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2022
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.2021
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|28.04.2021
|Heidelberger Druckmaschinen Kauf
|DZ BANK
|10.02.2021
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
