Trendwende geglückt

grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben

13.11.25 09:36 Uhr
Der Leasingspezialist grenke hat dank eines starken Wachstums die erhoffte Trendumkehr beim Gewinn geschafft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
15,20 EUR 0,36 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem der Überschuss in den ersten sechs Monaten noch kräftig gefallen war, zog er in den drei Monaten bis Ende September wieder deutlich an. Der Gewinn sei im dritten Quartal um knapp 87 Prozent auf 22,4 Millionen Euro geklettert, teilte grenke am Donnerstag in Baden-Baden mit.

Die operativen Erträge legten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent auf etwas mehr als 169 Millionen Euro zu, während die Kosten nur um sieben Prozent auf 91 Millionen Euro anzogen. Die Schadenquote sei um 0,4 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent gestiegen und liege damit wegen der weiter angespannten makroökonomischen Gesamtlage auf einem unverändert erhöhten Niveau. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Via XETRA notiert die grenke-Aktie zeitweise 0,54 Prozent tiefer bei 14,72 Euro.

/zb/stk

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

06.10.2025grenke BuyWarburg Research
03.10.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

