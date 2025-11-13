grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben
Der Leasingspezialist grenke hat dank eines starken Wachstums die erhoffte Trendumkehr beim Gewinn geschafft.
Werte in diesem Artikel
Nachdem der Überschuss in den ersten sechs Monaten noch kräftig gefallen war, zog er in den drei Monaten bis Ende September wieder deutlich an. Der Gewinn sei im dritten Quartal um knapp 87 Prozent auf 22,4 Millionen Euro geklettert, teilte grenke am Donnerstag in Baden-Baden mit.
Die operativen Erträge legten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent auf etwas mehr als 169 Millionen Euro zu, während die Kosten nur um sieben Prozent auf 91 Millionen Euro anzogen. Die Schadenquote sei um 0,4 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent gestiegen und liege damit wegen der weiter angespannten makroökonomischen Gesamtlage auf einem unverändert erhöhten Niveau. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.
Via XETRA notiert die grenke-Aktie zeitweise 0,54 Prozent tiefer bei 14,72 Euro.
/zb/stk
BADEN-BADEN (dpa-AFX)
