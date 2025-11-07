Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei dem Leasingspezialisten habe sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/la/he

