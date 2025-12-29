DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
grenke-Aktie zieht an: Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität gesteigert

07.01.26 09:30 Uhr
grenke-Aktie klettert: Wachstum trotz Profitabilitätsdämpfer | finanzen.net

Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
15,50 EUR 0,10 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Leasingneugeschäft stieg im Gesamtjahr um fast 8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 - als Gradmesser für die Profitabilität - legte um gut 6 Prozent auf rund 550 Millionen Euro zu, womit sich die entsprechende Marge allerdings von 17 auf 16,7 Prozent verschlechterte. Die selbstgesteckten Jahresziele hat grenke damit aber erfüllt.

Im vierten Quartal wuchs das Leasinggeschäft um knapp 4 Prozent auf gut 891 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag 2 verschlechterte sich um 6,4 Prozent auf fast 140 Millionen Euro, was einer Marge von 15,7 Prozent entsprach.

Das gesamte Zahlenwerk will grenke am 12. März vorlegen.

Die grenke-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,3 Prozent auf 15,60 Euro.

/lew/mis

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

mehr Analysen