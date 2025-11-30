grenke Aktie
Marktkap. 695,36 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Leasingspezialisten hätten eine schrittweise Verbesserung der wichtigen operativen Kennziffern gezeigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,92 €
|Abst. Kursziel*:
34,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,51%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|10:41
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|10:41
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|10:41
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.09.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.07.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.05.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|01.04.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.02.09
|grenke underperform
|Cheuvreux SA
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.22
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG