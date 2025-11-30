DAX 23.702 +0,5%ESt50 5.697 +0,5%MSCI World 4.377 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.887 +0,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 63,02 -0,5%Gold 4.186 -1,1%
grenke Aktie

14,98 EUR -0,44 EUR -2,85 %
STU
Marktkap. 695,36 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3

ISIN DE000A161N30

Symbol GKSGF

Deutsche Bank AG

grenke Buy

10:41 Uhr
grenke Buy
grenke AG
14,98 EUR -0,44 EUR -2,85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Leasingspezialisten hätten eine schrittweise Verbesserung der wichtigen operativen Kennziffern gezeigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,92 €		 Abst. Kursziel*:
34,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,51%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

10:41 grenke Buy Deutsche Bank AG
20.11.25 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 grenke Buy Warburg Research
13.11.25 grenke Kaufen DZ BANK
13.11.25 grenke Buy Warburg Research
mehr Analysen

