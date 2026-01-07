grenke Aktie
Marktkap. 680,34 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte Neuleasingvolumen habe sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen und liege damit genau in der Mitte der Zielspanne und leicht unter seiner Schätzung, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zugleich das solide Wachstum in den meisten Regionen des IT-Leasinganbieters hervor./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,56 €
|Abst. Kursziel*:
86,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,19%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|14:16
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
