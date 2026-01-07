Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte Neuleasingvolumen habe sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen und liege damit genau in der Mitte der Zielspanne und leicht unter seiner Schätzung, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zugleich das solide Wachstum in den meisten Regionen des IT-Leasinganbieters hervor./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

