Kovac: Versuchen alles

BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe

09.01.26 09:27 Uhr
BVB-Aktie fester: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Kobels Einsatz ungewiss | finanzen.net

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund eröffnen an diesem Freitag in der Fußball-Bundesliga das Jahr 2026.

Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,29 EUR 0,01 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Qualifikation. Die Eintracht steht nach 15 Spieltagen mit 25 Zählern auf Platz sieben, der BVB ist mit 32 Zählern Zweiter.

Mit einem Sieg in der Begegnung, die um 20.30 Uhr (Sky und Sat.1) angepfiffen wird, würden die Dortmunder ihre Position als erster Bayern-Verfolger festigen. Für die Eintracht könnten der von der SV Elversberg gewechselte Younes Ebnoutalib und der von Nottingham Forest ausgeliehene Arnaud Kalimuendo ihr Debüt geben.

Zudem wird Kaua Santos ins Tor der Hessen zurückkehren. Der 22 Jahre alte Brasilianer hatte seinen Status als Nummer eins zu Beginn der Saison nach mehreren Patzern an Michael Zetterer abgeben müssen. Nun kündigte Frankfurts Coach Dino Toppmöller an, im Duell mit Dortmund wieder auf Santos zu setzen.

Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe

Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.

Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,91 Prozent fester bei 3,34 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

