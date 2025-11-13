DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
grenke Aktie

14,42 EUR +0,18 EUR +1,26 %
STU
Marktkap. 653,83 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3

ISIN DE000A161N30

Symbol GKSGF

Warburg Research

grenke Buy

09:41 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
14,42 EUR 0,18 EUR 1,26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Leasinganbieter sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen vom Vortag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,46 €		 Abst. Kursziel*:
107,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,04%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

09:41 grenke Buy Warburg Research
13.11.25 grenke Kaufen DZ BANK
13.11.25 grenke Buy Warburg Research
06.10.25 grenke Buy Warburg Research
03.10.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

dpa-afx Trendwende geglückt grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Grenke trotz Trendwende vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt deutlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx ROUNDUP: Grenke trotz Trendwende etwas vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt
EQS Group EQS-News: grenke mit Gewinnwachstum im dritten Quartal 2025 auf Kurs
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: grenke on track with earnings growth in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke is on track with EUR 2.4 billion in new business
EQS Group EQS-News: grenke AG: First half-year 2025 on track
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
