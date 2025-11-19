DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- AMD, Novartis im Fokus
Top News
Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht! Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht!
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

grenke Aktie

Kaufen
Verkaufen
grenke Aktien-Sparplan
13,94 EUR +0,74 EUR +5,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 591,1 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A161N3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161N30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GKSGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

grenke Buy

08:01 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
13,94 EUR 0,74 EUR 5,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,16 €		 Abst. Kursziel*:
120,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,03%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

08:01 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 grenke Buy Warburg Research
13.11.25 grenke Kaufen DZ BANK
13.11.25 grenke Buy Warburg Research
06.10.25 grenke Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX startet im Minus
finanzen.net grenke: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Telekom, Talanx, Grenke, Merck KGaA und Delivery Hero.
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: grenke on track with earnings growth in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke is on track with EUR 2.4 billion in new business
EQS Group EQS-News: grenke AG: First half-year 2025 on track
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
grenke AG zu myNews hinzufügen