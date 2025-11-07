DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
grenke Aktie

grenke Aktien-Sparplan
14,16 EUR -0,68 EUR -4,58 %
STU
Marktkap. 652,95 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert
WKN A161N3

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A161N30

Symbol wurde kopiert
Symbol GKSGF

DZ BANK

grenke Kaufen

16:31 Uhr
grenke Kaufen
grenke AG
14,16 EUR -0,68 EUR -4,58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu grenke AG

16:31 grenke Kaufen DZ BANK
16:26 grenke Buy Warburg Research
06.10.25 grenke Buy Warburg Research
03.10.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 grenke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

dpa-afx Trendwende geglückt grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben grenke-Aktie fällt dennoch: Gewinn schießt nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Grenke trotz Trendwende vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt deutlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx ROUNDUP: Grenke trotz Trendwende etwas vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt
EQS Group EQS-News: grenke mit Gewinnwachstum im dritten Quartal 2025 auf Kurs
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: grenke on track with earnings growth in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke is on track with EUR 2.4 billion in new business
EQS Group EQS-News: grenke AG: First half-year 2025 on track
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
