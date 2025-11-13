Nachfolger für Rabe

RTL-Aktie unbeeindruckt: Neuer CEO gefunden

13.11.25 09:47 Uhr

Die RTL Group hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Thomas Rabe gefunden.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wird Clément Schwebig den Posten im Mai 2026 übernehmen und in den Verwaltungsrat einziehen. Er kommt von Warner Bros. Discovery. Der stellvertretende RTL-CEO und COO Elmar Heggen wird seine Posten Ende des Jahres abgeben, allerdings im Verwaltungsrat bleiben. Björn Bauer bleibt CFO. Wer­bung Wer­bung Die RTL-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 33,75 Euro. DOW JONES

