Live-Sendung

Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL soll dauerhaft am Mittwochabend um 20.15 Uhr ihren Sendeplatz bekommen.

Das kündigte der Entertainer am Montag bei einer 15-minütigen Live-Sendung an. Der Branchendienst "dwdl.de" hatte bereits kürzlich über die Pläne berichtet, der Sender hatte dies jedoch bisher nicht bestätigt.

Wer­bung Wer­bung

Nationalhymne als Gangsta-Rap

Noch bis zum kommenden Freitag will Raab in vier weiteren Viertelstunden-Specials zur besten Sendezeit für sein neues Format werben. Vor einem Jahr war der 58-Jährige nach langer Bildschirmpause vor die Kamera zurückgekehrt. Der einstige ProSieben-Mann tritt seitdem für RTL auf.

Sein erstes Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" - ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und wurde nach einigen Monaten abgesetzt.

Nun also der Neustart. Die erste Liveshow dieser Woche erinnerte stark an Raabs bekannteste Erfindung "TV total" und an sein Erfolgsrezept vor 25 Jahren: Vor einer eher unspektakulären Kulisse mit einem Siebziger-Jahre-Oldtimer und einem Basketball-Korb spießte Raab genüsslich das Thema Nationalhymne auf.

Wer­bung Wer­bung

Plant Bully wirklich "(T)Raumschiff Surprise - Periode 2"?

Erst zeigte der Gastgeber kurze Video-Ausschnitte von peinlichen Momenten. Schließlich war Raab selbst dran: Erst sang er allein den echten Text, allerdings im Stil eines Gangsta-Rappers mit Autotune-Verzerrung. Dann stürmte sein Freund Michael "Bully" Herbig (57) mit einem Dutzend Blasmusikern und Schuhplattlern die Bühne und trug gemeinsam mit Raab die Fantasiehymne "Weil wir so supergeil drauf sind" vor.

Später philosophierte Herbig darüber, ob er nach dem Erfolg der Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" auch seinen Science-Fiction-Hit von 2004 fortschreiben soll - unter dem Titel "(T)Raumschiff Surprise - Periode 2". Wie ernst das gemeint war, blieb unklar. Dazwischen gab es noch viel Smalltalk über den Erfolg der deutschen Basketballer.

'Die Stefan Raab Show' startet auf RTL mit Topquote

Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL hat zum Auftakt sehr viele Menschen im jungen Publikum erreicht. Die erste 15-minütige Live-Ausgabe der neuen Show von Entertainer Stefan Raab kam bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen auf eine starke Einschaltquote von 14,4 Prozent (530 000 Menschen), wie der Sender mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Im Gesamtpublikum schalteten 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil ab drei Jahren betrug somit 7,8 Prozent. An diesem Dienstag um 20.15 Uhr ist eine weitere Show zu sehen, ebenso an allen Abenden dieser Woche bis zum Freitag. Ab der kommenden Woche läuft sie Mittwochabend um 20.15 Uhr.

RTL-Aktien geben im XETRA-Handel am Dienstag dennoch zeitweise um 0,67 Prozent nach auf 37,30 Euro.

/bok/DP/men/stw

KÖLN (dpa-AFX)