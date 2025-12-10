ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt RTL auf 'Underweight' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL leicht gesenkt auf 34 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und die Aktien des französischen Senders M6 sehen sie pessimistisch. Die Experten kürzten ihre Schätzungen für die Werbeeinnahmen, befürchten Konkurrenz durch die Fußballweltmeisterschaft und halten die Bewertungen für recht ausgereizt. Bei RTL kappten sie auch ihre Dividendenprognose und gehen davon aus, dass RTL seine Abonnenten-Ziele für 2026 zurückschrauben muss./ag/zb

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------