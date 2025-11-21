DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen
IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren! IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RTL Aktien-Sparplan
33,50 EUR +0,40 EUR +1,21 %
STU
31,14 CHF +0,24 CHF +0,79 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,14 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 861149

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU0061462528

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RGLXF

Bernstein Research

RTL Market-Perform

13:46 Uhr
RTL Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RTL
33,50 EUR 0,40 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
33,40 €		 Abst. Kursziel*:
-10,18%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
33,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

13:46 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

finanzen.net Hochrechnung MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag nordwärts
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net RTL Aktie News: RTL am Freitagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter
finanzen.net RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag fester
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
RSS Feed
RTL zu myNews hinzufügen