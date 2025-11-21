RTL Aktie
Marktkap. 5,14 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
33,40 €
|Abst. Kursziel*:
-10,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
33,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
