RTL Aktie

32,75 EUR -0,55 EUR -1,65 %
STU
30,25 CHF -0,55 CHF -1,77 %
BRX
Marktkap. 5,14 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

RTL
32,75 EUR -0,55 EUR -1,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,40 €		 Abst. Kursziel*:
-4,32%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
32,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,34%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

11:41 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 RTL Hold Warburg Research
mehr Analysen

