DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,28 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RTL Aktien-Sparplan
32,15 EUR -0,65 EUR -1,98 %
STU
32,85 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,08 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 861149

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU0061462528

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RGLXF

JP Morgan Chase & Co.

RTL Underweight

08:01 Uhr
RTL Underweight
Aktie in diesem Artikel
RTL
32,15 EUR -0,65 EUR -1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL leicht gesenkt auf 34 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und die Aktien des französischen Senders M6 sehen sie pessimistisch. Die Experten kürzten ihre Schätzungen für die Werbeeinnahmen, befürchten Konkurrenz durch die Fußballweltmeisterschaft und halten die Bewertungen für recht ausgereizt. Bei RTL kappten sie auch ihre Dividendenprognose und gehen davon aus, dass RTL seine Abonnenten-Ziele für 2026 zurückschrauben muss./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Underweight

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,85 €		 Abst. Kursziel*:
3,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,75%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

finanzen.net Rentabler RTL-Einstieg? MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren gekostet MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren gekostet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt RTL auf 'Underweight' - Ziel 34 Euro
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net RTL Aktie News: RTL am Nachmittag billiger
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
dpa-afx Formel-1-Quote bei RTL sinkt, aber Sky legt zu
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
RSS Feed
RTL zu myNews hinzufügen