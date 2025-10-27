DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
RTL Aktie

Marktkap. 5,36 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
Deutsche Bank AG

RTL Hold

09:21 Uhr
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Hold

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,35 €		 Abst. Kursziel*:
1,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,79%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

