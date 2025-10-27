RTL Aktie
Marktkap. 5,36 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RTL Group
Zusammenfassung: RTL Hold
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,35 €
|Abst. Kursziel*:
1,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,79%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|09:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|09:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research