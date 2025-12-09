DAX 24.124 -0,2%ESt50 5.714 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,95 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
Boeing Aktie

UBS AG

Boeing Buy

09:36 Uhr
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungs- und Bestellzahlen für den November mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 200,37		 Abst. Kursziel*:
37,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 200,60		 Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

