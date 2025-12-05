Boeing Aktie
Marktkap. 131,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun auch formell vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert wertet den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für die Produktion. Die Integration dürfte in der gesamten Flotte höhere Produktionsniveaus ermöglichen wird./rob/thi/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 205,43
|Abst. Kursziel*:
21,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 205,57
|Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
