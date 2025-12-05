DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 12,01 -0,3%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
Marktkap. 131,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun auch formell vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert wertet den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für die Produktion. Die Integration dürfte in der gesamten Flotte höhere Produktionsniveaus ermöglichen wird./rob/thi/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 205,43		 Abst. Kursziel*:
21,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 205,57		 Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

17:56 Boeing Outperform RBC Capital Markets
17:46 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Profitable Boeing-Anlage? Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing büßt am Abend ein
finanzen.net Impulsarmer Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Seitwärtsbewegung
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags
BNP Paribas Oracle, Broadcom, Marvell, Boeing, Tesla - Calling USA
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen
dpa-afx Boeing-Aktie etwas leichter: Rätsel um Flug MH370 - Suche wird Ende Dezember fortgesetzt
New York Times Boeing Completes Acquisition of Spirit, a Major Supplier
PR Newswire BAE Systems secures $36 million contract to equip U.S. Navy submarines with Multifunction Modular Masts
Financial Times Boeing completion of $4.7bn Spirit purchase paves way for Airbus supplier deal
PR Newswire Boeing Completes Acquisition of Spirit AeroSystems
Benzinga Boeing Says Trump&#39;s Equity Plan Does Not Apply To Big US Defense Firms: Report
MotleyFool Is Boeing Stock a Buying Opportunity for Investors in 2026?
Zacks Boeing Stock Rises 2.1% in a Month: Should You Hold or Fold the Stock?
PR Newswire BAE Systems launches BAE Systems OneArc, a defense technology innovator to transform the modern battlespace
